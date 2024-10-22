Vale, Samarco ve BHP tazminat anlaşmasını tamamlamak üzere

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, yapılan bir basın açıklamasında şirketin ve hissedarları Vale ile BHP Brazil’in 2015 yılında çöken Fundao atık barajı için ödeyecekleri tazminata yönelik olarak federal yönetim ile Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinin yönetimleri ile son görüşmeleri yaptığını ifade etti.

Tazminat anlaşmasında Samarco ile hissedarlarının 170 milyar BRL (30 milyar $) değerinde ödeme yapmaları öngörülüyor.

Bu tazminatın 38 milyar BRL’lik kısmı 2024’ün Eylül ayı öncesinde ödenirken 100 milyar BRL’lik kısmı önümüzdeki 20 yıl boyunca federal yönetim ile Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinin yönetimlerine verilecek. 32 milyar BRL ise Samarco’nun çöken barajın bulunduğu Mariana şehrine verilen çevresel hasarın tamiratı ve tazminatı için kullanılacak.