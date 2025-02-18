Arjantin petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine yatırım yapacak

Yerel kaynaklara göre Arjantin’deki Vaca Muerta petrol yatağının günlük üretimini artırmak amacıyla bazı projeler planlanıyor. Bu projelerin 1 milyar $ yatırım gerektireceği tahmin edilen ilk aşaması kapsamında, petrol üretimini 540.000 varile çıkarmak için Neuquen ve Buenos Aires arasına 2025 yılının sonuna kadar 455 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesi yer alıyor.

İkinci aşamada ise Loma Campana ile Neuquen’i birbirine bağlayan 200 milyon $ değerinde 130 kilometrelik bir boru hattı ve Rio Negro’ya 3 milyar $ değerinde 437 kilometrelik bir boru hattı kurulacak. Bu hatların da devreye girmesiyle günlük üretimin 1 milyon varile çıkması bekleniyor. Bahsi geçen boru hatları 36 inç çapında ve 18 mm kalınlığında olacağı için yaklaşık 400.000 mt kalın levha talebi yaratacağı düşünülüyor.

Öte yandan sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı için Vaca Muerta ile Rio Negro arasına 580 kilometrelik bir boru hattı kurulması planlanıyor. Bu boru hattının 2029 ya da 2030’da bitirilmesi ve 240.000 mt kalın levha kullanması bekleniyor.