Usiminas’ın net kârı üçüncü çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 01 Kasım 2021 09:30:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %821 artışla 1,82 milyar BRL (323,4 milyon $) ve net satış gelirlerinin ise yıllık %106 artarak 9,02 milyar BRL (1,6 milyar $) seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, çelik satış hacmi yıllık %27 artışla 1,18 milyon mt olurken, demir cevheri satış hacmi ise yıllık %5 artarak 2,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Usiminas’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü, üçüncü çeyrekte, yıllık %249 artışla 2,88 milyar BRL (512,1 milyon $) olurken, düzenlenmiş AVFÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %19’a kıyasla %32 seviyesine yükseldi.

1$ = 5,64 BRL (29 Ekim)