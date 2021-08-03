﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Usiminas üçüncü çeyreğe yönelik çelik satış beklentilerini revize etti

Salı, 03 Ağustos 2021 10:54:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik çelik satış beklentilerini revize ederken, sermaye harcamalarını ve demir cevheri satış tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Usiminas, çelik satış hacminin bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 1,31 milyon mt’a paralel olarak, 1,2-1,3 milyon mt’a ulaşmasını bekliyor.

Şirket, filtreleme ve kuru depolama projelerine yapacağı sermaye harcamalarının 90 milyon BRL’den (17,5 milyon $) 120 milyon BRL’ye (23,3 milyon $) çıkacağını belirtti. Filtreleme ve kuru depolama projeleri dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerine yapacağı toplam yatırımların ise bu yıl içerisinde 250 milyon BRL’ye (48,7 milyon $) çıkması bekleniyor.

Söz konusu projeye yönelik yatırımlarını artırmasına rağmen Usiminas, toplam sermaye harcamalarının değişim göstermeyerek 1,5 milyar BRL (292,1 milyon $) seviyesinde yer almasını beklediğini ifade etti.

Şirketin toplam demir cevheri satış hacminin bu yıl içerisinde, bir önceki tahminde açıklanan 8,5-9 milyon mt’a kıyasla 9 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  mali sonuçlar  Brezilya  Usiminas  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Ağu

Usiminas ikinci çeyrekte net kâra döndü
30  Tem

CSN yılın ikinci yarısında daha iyi performans bekliyor
30  Tem

ArcelorMittal Brazil’in net faaliyet kârı ikinci çeyrekte güçlü bir artış gösterdi
29  Tem

Perulu Aceros Arequipa bu yılın ikinci çeyreğinde kâra geçti
29  Tem

CSN’nin net kârı ve satış gelirleri ikinci çeyrekte artış gösterdi