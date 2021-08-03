Usiminas üçüncü çeyreğe yönelik çelik satış beklentilerini revize etti

Salı, 03 Ağustos 2021 10:54:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik çelik satış beklentilerini revize ederken, sermaye harcamalarını ve demir cevheri satış tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Usiminas, çelik satış hacminin bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 1,31 milyon mt’a paralel olarak, 1,2-1,3 milyon mt’a ulaşmasını bekliyor.

Şirket, filtreleme ve kuru depolama projelerine yapacağı sermaye harcamalarının 90 milyon BRL’den (17,5 milyon $) 120 milyon BRL’ye (23,3 milyon $) çıkacağını belirtti. Filtreleme ve kuru depolama projeleri dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerine yapacağı toplam yatırımların ise bu yıl içerisinde 250 milyon BRL’ye (48,7 milyon $) çıkması bekleniyor.

Söz konusu projeye yönelik yatırımlarını artırmasına rağmen Usiminas, toplam sermaye harcamalarının değişim göstermeyerek 1,5 milyar BRL (292,1 milyon $) seviyesinde yer almasını beklediğini ifade etti.

Şirketin toplam demir cevheri satış hacminin bu yıl içerisinde, bir önceki tahminde açıklanan 8,5-9 milyon mt’a kıyasla 9 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.