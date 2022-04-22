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Usiminas’ın net kârı birinci çeyrekte düştü

Cuma, 22 Nisan 2022 09:56:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas’ın net kârı bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %40,5 düşüşle 1,26 milyar BRL (273,3 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirket kârındaki düşüşte faaliyet ve finansal performansındaki azalmanın etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri %3 düşüşle 7,84 milyar BRL, brüt kârı ise %16 düşüşle 1,71 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Çelik satış hacmi birinci çeyrekte yıllık %6,6 artarak 1,13 milyon mt seviyesine yükselirken, bunun 867.000 mt’u %9,5 artışla iç piyasaya, 268.000 mt’u %1,8 düşüşle dış piyasalara yapıldı.

Öte yandan demir cevheri satışları ülkenin güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışlara bağlı olarak üretime verilen ara nedeniyle %38,1 düşerek 1,6 milyon mt oldu.

1$ = 4,61 BRL (4 Nisan)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika çelik üretimi mali sonuçlar Usiminas 

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