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Usiminas ikinci çeyrekte net kâra döndü

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 09:29:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 395 milyon BRL (76,9 milyon $) net zarardan 4,54 milyar BRL (884,5 milyon $) net kâra döndüğünü açıkladı.

Şirket, elde edilen kârın, şimdiye dek açıkladıkları en büyük çeyreklik kâr olduğunu ifade etti. Aynı çeyrekte, Usiminas’ın net satış gelirleri yıllık %296 artışla 9,59 milyar BRL (1,87 milyar $) seviyesinde yer aldı. Çelik satış hacmi yıllık %116 artışla 1,31 milyon mt, demir cevheri satış hacmi ise yıllık %8 artışla 2,05 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü söz konusu çeyrekte, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 192 milyon BRL’ye (37,3 milyon $) kıyasla 5,06 milyar BRL (987,2 milyon $) oldu. Düzenlenmiş AVFÖK marjı ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %8’den %53’e çıktı.

1$ = 5,15 BRL (30 Temmuz)


Etiketler: Usiminas  çelik üretimi  mali sonuçlar  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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