Usiminas’ın net kârı dördüncü çeyrekte %30 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 09:27:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %30 artışla 2,48 milyar BRL (479,37 milyon $) ve net satış gelirlerinin ise yıllık %47 artarak 8,04 milyar BRL (1,55 milyar $) seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satış hacmi yıllık %6 düşüşle 1,06 milyon mt olurken, demir cevheri satış hacmi ise yıllık %14 artarak 2,60 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Usiminas’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü dördüncü çeyrekte yıllık %53 artışla 2,45 milyar BRL (473,58 milyon $) olurken, düzenlenmiş AVFÖK marjı ise 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %29’a kıyasla %31 seviyesine yükseldi.

1$ = 5,19 BRL (11 Şubat)