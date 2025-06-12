Ummanlı Jindal Shadeed çelik tesisini inşaat sektörü için modernize edecek

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Shadeed Iron & Steel LLC’nin inşaat sektöründe güçlenen talebi karşılamak için Umman'daki Sohar Limanı tesisinde sekiz bantlı sürekli döküm makinesini modernize edeceğini açıkladı. SMS Group tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları sonucunda 180 SQ ve 200 SQ kalite yeni profiller üretilebilecek. Çalışmaların 2025 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

İyileştirme çalışmaları kapsamında gelişmiş elektromanyetik karıştırma sistemleri, otomatik akış kontrol teknolojisi ve gerçek zamanlı izleme sistemleri kurulacak. Bu sistem ve teknolojiler üretim hatalarını azaltacak, verim oranlarını artıracak ve kesinti sürelerini en aza indirirken, ürün kalitesinde süreklilik sağlayacak.