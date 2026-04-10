Ukrayna’nın pik demir üretimi 2026’nın Ocak-Mart döneminde %5,9 arttı

Cuma, 10 Nisan 2026 15:08:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Mart ayında aylık %22,8 ve yıllık %22,5 artışla 690.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %36,4 ve yıllık %27,6 yükselişle 702.300 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %39,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %13,8 artarak 544.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında Ukrayna yıllık %5,9 artışla 1,80 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %0,3 azalışla 1,73 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %6,6 düşüşle 1,34 milyon mt seviyelerine geriledi.


