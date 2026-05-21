Ukrayna demir yolu altyapısını güçlendirmek için British Steel’den ray tedarikini değerlendiriyor

Perşembe, 21 Mayıs 2026 10:51:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Yeniden Yapılanma Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksiy Kuleba, devlete ait demir yolu operatörü Ukrzaliznytsia’nın altyapı dayanıklılığını güçlendirme ve stratejik tedarik kaynaklarını çeşitlendirme çalışmaları kapsamında İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel’den demir yolu rayı satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.

Olası iş birliğinin, Ukraynalı yetkililer ile İngiliz çelik sektörü temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındığı belirtildi.

Ukrayna savaş döneminde istikrarlı ray tedariki arıyor

Ukrayna, savaş sürecinde ülkenin ulaşım ağının askeri lojistik, sanayi taşımacılığı, tahıl ihracatı ve sivil ulaşım açısından kritik önem taşımaya devam etmesi nedeniyle ciddi demir yolu altyapısı sorunlarıyla karşı karşıya.

Demir yolu altyapısının Rusya’nın saldırıları sonucu defalarca zarar görmesinin, güvenilir ray tedariki ve bakım programlarına duyulan ihtiyacı artırdığı ifade edildi.

British Steel stratejik tedarikçi olarak öne çıkıyor

Ukrayna’nın, teknik ve operasyonel gereklilikleri karşılayabilecek potansiyel uluslararası tedarikçileri değerlendirdiği belirtiliyor. British Steel’in Avrupa’nın köklü ray üreticilerinden biri olduğu ve çok sayıda uluslararası pazara demir yolu ürünleri tedarik ettiği ifade edildi.

Şirketin Scunthorpe tesisinde rayların yanı sıra demir yolu altyapı projeleri için uzun mamuller ve profiller üretildiği kaydedildi.

Söz konusu görüşmelerin, İngiltere ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik destek girişimleri çerçevesinde gelişen sanayi iş birliğini yansıttığı belirtildi.


