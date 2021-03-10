Ukrayna’nın pik demir ihracatı Şubat ayında %15,5 arttı

Çarşamba, 10 Mart 2021 17:04:16 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Şubat ayında, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %15,5 artışla 189.000 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %57,1 artışla 76,1 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %24,4 düşüşle 383.500 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise, söz konusu dönemdeki yüksek fiyatlar ihracatta görülen düşüşü dengelediği için yıllık %0,7 artışla 154,2 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, ABD’ye yapılan pik demir ihracatı toplam ihracatın %66,9’unu oluştururken, Türkiye’ye yapılan ihracat %8,8’ini oluşturdu.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılında Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %20,3 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.