Ukrayna’nın pik demir ihracatı Mart ayında ikiye katlandı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 16:54:10 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Mart ayında, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık 2,2 kat artışla 330.200 mt olurken, bu ihracatın değeri ise küresel piyasada artan fiyatlar nedeniyle yıllık 3,8 kat artışla 167,4 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %8,9 artışla 713.700 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise yıllık %63,3 artışla 321,5 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, ABD’ye yapılan pik demir ihracatı toplam ihracatın %70,3’ünü oluştururken, Türkiye ile İtalya’ya yapılan ihracat ise sırasıyla %13,1 ve %5,4’ünü oluşturdu.