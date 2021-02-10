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Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak ayında %43,4 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 17:47:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak ayında, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %43,3 düşüşle 194.500 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %25,5 düşerek 78 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ABD’ye yapılan pik demir ihracatı toplam ihracatın %59,4’ünü oluştururken, Türkiye’ye yapılan ihracat %15,4’ünü oluşturdu. Brezilya’ya yapılan ihracat ise, Brezilya’nın küresel pazardaki başlıca pik demir ihracatçılarından olduğu göz önüne alındığında, Ocak ayında Ukrayna’nın toplam pik demir ihracatının %14,6’sını oluşturarak alışılmadık bir durum ortaya koydu.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılında Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık %20,3 artışla 3,1 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Ukrayna  hammaddeler  BDT  ith/ihr istatistikleri  pik demir  |  benzer haberler »


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