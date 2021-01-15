Ukrayna’nın pik demir ihracatı 2020’de %20,3 arttı

Cuma, 15 Ocak 2021 16:35:11 (GMT+3) | İstanbul

2020 yılında, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %20,3 artarak 3,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %15 artışla 922,2 milyon $ oldu. Ukrayna çıkışlı pik demirin en büyük alıcısı ABD olmaya devam ederek söz konusu yılda %58,5’lik payın sahibi olurken, bu ihracatta Çin ve Türkiye’nin payı ise sırasıyla %21,8 ve %5,9 olarak kaydedildi.

Sadece Aralık ayında ise Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %21,3 artarak 277.010 mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %53,6 artışla 96,1 milyon $ oldu.