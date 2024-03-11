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Ukraynalı Sukha Balka bu yıl demir cevheri üretimini artırmayı planlıyor

Pazartesi, 11 Mart 2024 14:03:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka, bu yıl ticari demir cevheri üretimini %20 artırmayı planlıyor.

2023 yılında ticari demir cevheri üretimi, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik bombardımanın ardından Frunze madeninde faaliyetlere ara verilmesi sebebiyle 2022 yılında kaydedilen 1,47 milyon mt’a kıyasla 941,000 mt seviyesine düşmüştü. Ancak şirket üretimini bu yıl 1,13 milyon mt’a çıkarmayı planladığını bildirdi.

Sukha Balka Baş Mühendisi Igor Piltek, “2023’ün ikinci yarısından itibaren toparlanma başladı. Dolayısıyla bu yıl demir cevheri üretimini ve satışlarını %20 yükseltmenin beraberinde batırma ve sondaj faaliyetlerini de artırmayı planlıyoruz. Ayrıca onarım çalışmaları, inşaat ve yeni ekipman alımlarına yönelik kaynak da ayırdık,” açıklamasını yaptı.

Yer altı demir cevheri madenciliği yapan Sukha Balka, Yubileynaya ve Frunze madenlerini işletiyor. DCH Group, Sukha Balka’yı 2017 yılının Mayıs ayında Evraz Group’tan devralmıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan BDT Madencilik Üretim 

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