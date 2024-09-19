Ukraynalı Interpipe’ın net kârı ve satış geliri ilk yarıda artış kaydetti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 122,43 milyon $’a kıyasla 128,74 milyon $ seviyesine çıkarken toplam satış geliri yıllık %3,4 artarak 535,77 milyon $ seviyesinde yer almaya başladı. Aynı dönemde Interpipe’ın faaliyet kârı, bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 178,29 milyon $’a kıyasla %3,2 düşüşle 172,63 milyon $ seviyesine geriledi.