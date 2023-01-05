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Ukrayna merkezli Interpipe’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 6 kat arttı

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:44:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2022 yılının ilk dokuz ayına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde Interpipe’ın toplam satış gelirleri savaşın olumsuz etkileri nedeniyle yıllık %9,2 düşüşle 686,63 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, şirketin net kârı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 32,34 milyon $ net kâra kıyasla yaklaşık 6 kat artış göstererek 185,95 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 75,67 milyon $’a kıyasla 251,79 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü yıllık %18,4 düşüşle 123,02 milyon $ oldu.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Interpipe 

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