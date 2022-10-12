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Ukrayna merkezli Interpipe’ın satış gelirleri savaşa rağmen ilk yarıda hafifçe arttı

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:40:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın ilk yarısına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Interpipe’ın toplam satış gelirleri savaşa rağmen yıllık %0,2 artışla 461,44 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, şirketin net kârı yıllık %33,6 düşüşle 19,53 milyon $ oldu. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri yıllık %5,9 artışla 66,56 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin mali sonuçlarının savaştan olumsuz etkilendiği bildirildi.

Interpipe Şubat ayının sonundaki duruşun ardından Nisan ayında üretim faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı. Yılın ikinci çeyreğinde şirketin boru üretimi çeyreklik bazda %17 artışla 110.000 mt olurken, ilk yarıda Interpipe’ın boru üretimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucunda yıllık %19 düşüşle 205.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Interpipe 

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