Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Şubat ayında azaldı

Salı, 12 Mart 2024 14:25:06 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %44,4 düşüşle 5.300 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi yıllık %60 artışla 22.700 mt seviyesinde kaydedildi.

DMZ, Ocak ayında hiç nihai mamul üretimi gerçekleştirmediği için Ocak-Şubat döneminde şirketin nihai mamul üretimi yıllık %71,4 düşüşle yine 5.300 mt oldu. Metalürjik kok üretimi ise yıllık %50 artarak 45.300 mt seviyesine yükseldi.

Yapılan açıklamada, “Ocak ayında yürütülen bakım çalışmalarının ardından nihai mamul üretimine geçtiğimiz ay yeniden başladık. Üretimin Mart ayında iki katına çıkarılması planlanıyor,” ifadelerine yer verildi.