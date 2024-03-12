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Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Şubat ayında azaldı

Salı, 12 Mart 2024 14:25:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %44,4 düşüşle 5.300 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi yıllık %60 artışla 22.700 mt seviyesinde kaydedildi.

DMZ, Ocak ayında hiç nihai mamul üretimi gerçekleştirmediği için Ocak-Şubat döneminde şirketin nihai mamul üretimi yıllık %71,4 düşüşle yine 5.300 mt oldu. Metalürjik kok üretimi ise yıllık %50 artarak 45.300 mt seviyesine yükseldi.

Yapılan açıklamada, “Ocak ayında yürütülen bakım çalışmalarının ardından nihai mamul üretimine geçtiğimiz ay yeniden başladık. Üretimin Mart ayında iki katına çıkarılması planlanıyor,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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