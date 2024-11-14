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Hindistan metalürjik kok sektörü artan ithalat sebebiyle zor durumda

Perşembe, 14 Kasım 2024 14:15:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Metalürjik Kok Üreticileri Birliği (IMCOM), Çin ve Endonezya’dan yapılan ithalattaki artış sebebiyle yerel sektörün ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.

2022-23 mali yılından bu yana söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 12,5 kat arttığı ve bu durumun yerel üreticileri oldukça olumsuz etkilediği ifade edildi.

Bu yılın Nisan ayında Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesi önerisinde bulunmuştu. Ancak kömür bakanlığının desteğine rağmen bu önlem henüz uygulanmaya başlamadı.

Mevcut mali yılda Endonezya ve Çin’den yapılan ithalatın DGTR’nin önerdiği kotayı sırasıyla %1,950 ve %620 aştığı görüldü.

IMCOM, ithalattaki ciddi artışın özellikle Odisha, Gujarat ve Tamil Nadu’da binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtığına ve birçok tesisi kapanmaya veya %25 kapasiteyle faaliyet göstermeye zorladığına dikkat çekti.

Öte yandan birlik, DGTR’nin önerdiği gibi metalürjik kok ithalatına bir an önce kota yoluyla kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu ve daha fazla gecikilmesi halinde hem istihdamın hem de sektörün tehlikeye gireceğinin altını çizdi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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