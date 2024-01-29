Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi 2023 yılında arttı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 12:33:04 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), 2023 yılının Aralık ayına ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Aralık ayında DMZ’nin nihai mamul üretimi aylık %35 ve yıllık %27 düşüşle 5.200 mt seviyesinde yer alırken metalürjik kok üretimi aylık %6 düşüşle ve yıllık iki kat artışla 23.900 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının tamamında ise DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %86,2 artışla 105.600 mt ve metalürjik kok üretimi de yıllık %38,5 artarak 292.700 mt seviyelerine yükseldi.

Öte yandan şirket, Avrupa standartlarına uygun profil üretimine yeniden başladığını da bildirdi.