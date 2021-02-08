Ukraynalı DMK Ocak ayı üretim hedefini aştı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 16:19:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın önde gelen çelik üreticilerinden Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), bu yılın Ocak ayında 228.833 mt ticari çelik ürünleri üreterek bu ayki üretim hedefini yaklaşık %4 aştı.

Bu yılın Ocak ayında, DMK’nin ham çelik üretimi yıllık bazda neredeyse sabit kalarak ve aylık hedefini %2,5 geçerek 227.602 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu ayda şirketin pik demir üretimi aylık hedefin %1,3 üstünde yer alarak ve yıllık bazda %4,4 artışla 204.094 mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında şirketin ticari pik demir üretimi ise 3.476 mt oldu. Söz konusu ayda DMK, yıllık %8,6 artışla ve aylık hedefin neredeyse %9 üstüne çıkarak 73.544 mt nihai mamul üretti.

Öte yandan, Ocak ayında DMK’nin demir cevheri aglomerat üretimi hedeflenen seviyenin %5,7 altında yer alarak 328.539 mt seviyesinde kaydedildi.