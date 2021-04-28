Ukrayna hurda ihracat vergisinin süresini uzatacak

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:04:03 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna hükümeti, hurda ihracatına yönelik vergiyi önümüzdeki beş yıl daha uzatmaya karar verdi.

Buna göre, Ukrayna Parlamentosu 27 Nisan tarihinde hurda ihracatına yönelik 58€/mt seviyesindeki verginin beş yıl daha uzatılmasını desteklediğini açıkladı.

Ukrayna Parlamentosu Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Kisilevsky, “2016 yılında uygulanmaya başlayan vergiden önce, Ukraynalı çelik üreticileri büyük bir hurda sıkıntısı yaşıyordu, yılda 40-50 gün faaliyetlerini askıya alabiliyorlardı. Bunun nedeni, Türkiye ve Transdinyester’e büyük tonajlı hammadde ihracatı yapılması oldu. Bu durum sadece çelik üretim hacmini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda eyalet ve yerel bütçelerinden elde edilen gelirleri ve hem metalürjide hem de ilgili sektörlerde çalışan binlerce kişinin maaşını etkiledi. 2020 yılında Ukrayna, hurda tedarikinde herhangi bir engelle karşılaşmadı, bu da ihracat vergisinin verimliliğinin yüksek olduğunu gösteriyor,” şeklinde konuştu.