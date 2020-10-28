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Ukrayna merkezli Metinvest’in geliri Ağustos ayında %7,9 düştü

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:47:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, Ağustos ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Ağustos ayında Metinvest’in geliri aylık %7,9 düşüşle 838 milyon $ oldu. Söz konusu dönemde, metalürji birimi gelirleri aylık %4,1 düşüşle 671 milyon $ olurken, madencilik birimi gelirleri yıllık %8,8 düşüşle 283 milyon $ olarak kaydedildi.

Şirketin Ağustos ayındaki AVFÖK’ü Temmuz ayına kıyasla %5,9 artışla 216 milyon $ oldu. Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin borcu Temmuz ayında kaydedilen 3,08 milyar $’a kıyasla 3,02 milyar $ seviyesine geriledi.


Etiketler: Ukrayna  mali sonuçlar  BDT  Metinvest  |  benzer haberler »


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