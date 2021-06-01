Metinvest’in satış gelirleri yüksek çelik fiyatları nedeniyle birinci çeyrekte arttı

Salı, 01 Haziran 2021 16:16:52 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın birinci çeyreğinde Metinvest’in satış geliri, artan çelik ve demir cevheri fiyatları nedeniyle yıllık %43 artışla 3,62 milyar $’a yükseldi. Öte yandan, söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 373 milyon $’a kıyasla 1,46 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen %15’ten %40’a yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin toplam borcu yıllık %11 artışla 3,27 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekte yassı mamul satış hacimleri, çeşitli stratejik pazarlardan gelen talepteki toparlanmanın yanı sıra yakın zamanda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde yıllık %6 arttı. Şirketin pelet sevkiyatları da %34 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, şirketin madencilik segmentinin gelirleri, yüksek demir cevheri fiyatları ve artan pelet sevkiyatı nedeniyle yıllık %72 artışla 892 milyon $’a yükseldi.