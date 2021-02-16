Metinvest’in net kârı 2020’de arttı, 2021’de operasyonel verimliliğe odaklanacak

Salı, 16 Şubat 2021 16:41:57 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Metinvest, 2019 yılında kaydedilen 341 milyon $’a kıyasla 526 milyon $ net kâr elde etti. Geçtiğimiz yıl şirketin satış geliri yıllık %9 düşüşle 10,45 milyar $’a geriledi.

Öte yandan, 2020 yılında şirketin AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 1,21 milyar $’a kıyasla %82 artış göstererek 2,20 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2019 yılında kaydedilen %11’den %21’e yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin toplam borcu yıllık %3 düşüşle 2,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Metinvest pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılında yüksek marjlar elde etti ve önemli yatırım projelerini hayata geçirdi. Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların olumlu etkisiyle güçlü operasyonel sonuçlar kaydettik. Tamamlanan başlıca projeler arasında, Ilyich Steel’in modernize edilen sıcak şerit tesisinde bulunan sıcak kangal sarıcıların devreye alınması ve Central GOK’daki cevher zenginleştirme tesislerinin iyileştirilmesi yer alıyor. Projelerin maksimum fayda sağlamasını mümkün kılmak için 2030 Teknolojik Strateji’yi inceliyoruz,” diye belirtti. Açıklamaya göre, 2020 yılında şirket, bağlı kuruluşu Ilyich Steel’in sinter tesisinin yenileme çalışmalarını tamamlayarak Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Anlaşmasına katkıda bulundu. Şirket, 2021 yılında ağırlıklı olarak operasyonel verimliliğe odaklanacak. Metinvest, güçlü nakit akışını sürdürmek için de çalışmalar yaptığını belirtti.

Söz konusu yılda, Moody’s, Metinvest’in kredi notunu ‘B2’ ve S&P ‘B’ olarak teyit etti, görünüm ise, ‘durağan’. Fitch, Metinvest’in ‘BB-’ notunu teyit ederek, görünümünü ‘olumsuz’ olarak belirledi.