Metinvest’in satış gelirleri ilk yarıda arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 11:38:55 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest bu yılın ilk yarısında ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Metinvest’in satış gelirleri yıllık %70,5 artışla 8,47 milyar $’a yükseldi. Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 715 milyon $’a kıyasla 3,79 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen %14’ten %45’e yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin toplam borcu yıllık %16,2 düşüşle 2,46 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şirket, bu yılın ilk yarısında çevre koruma önlemlerine 204 milyon $ harcadı.

Söz konusu dönemde, şirketin madencilik segmentinin gelirleri yıllık %91,5 artışla 2,03 milyar $’a yükseldi.

Metinvest, küresel ekonomik toparlanma ve yükselen emtia fiyatları nedeniyle mali sonuçlarının iyileştiğini belirtti.