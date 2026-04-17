Metinvest’in net zararı ve satış geliri 2025 yılında düştü

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 1,15 milyar $’a kıyasla 191 milyon $’a gerilerken, satış geliri ise çoğunlukla Pokrovske kömür madeninde üretimin durdurulması ve konsantre demir cevheri satışlarının azalması sonucu yıllık %5,5 düşüşle 7,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Metinvest’in AVFÖK’ü, 2024 yılında kaydedilen 1,01 milyar $’a kıyasla %24,2 azalışla 765 milyon $ seviyesine gerilerken, şirket bir önceki yıl kaydedilen 858 milyon $ faaliyet zararına kıyasla 319 milyon $ faaliyet kârı bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2025 yılında Metinvest’in toplam ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 2,02 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %2 azalışla 1,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı.