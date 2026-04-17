Metinvest’in net zararı ve satış geliri 2025 yılında düştü

Cuma, 17 Nisan 2026 14:31:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 1,15 milyar $’a kıyasla 191 milyon $’a gerilerken, satış geliri ise çoğunlukla Pokrovske kömür madeninde üretimin durdurulması ve konsantre demir cevheri satışlarının azalması sonucu yıllık %5,5 düşüşle 7,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Metinvest’in AVFÖK’ü, 2024 yılında kaydedilen 1,01 milyar $’a kıyasla %24,2 azalışla 765 milyon $ seviyesine gerilerken, şirket bir önceki yıl kaydedilen 858 milyon $ faaliyet zararına kıyasla 319 milyon $ faaliyet kârı bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2025 yılında Metinvest’in toplam ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 2,02 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %2 azalışla 1,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


