Metinvest’in net zararı 2024 yılında arttı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net zararı, Pokrovske kömür madeninde faaliyetlerin askıya alınması sebebiyle 2023 yılında kaydedilen 194 milyon $’a kıyasla 1,15 milyar $’a çıkarken, satış geliri ise çoğunlukla Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarının 2023 yılının ikinci yarısında açılması ve bu sayede ihracata yönelik lojistik kısıtlamaların azalması sonucu yıllık %8,8 artarak 8,05 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Metinvest’in düzenlenmiş AVFÖK’ü, 2023 yılında kaydedilen 861 milyon $’a kıyasla %11 artışla 957 milyon $ seviyesine yükselirken, şirket bir önceki yıl kaydedilen 445 milyon $ faaliyet kârına kıyasla 938 milyon $ faaliyet zararı bildirdi.

Metinvest, Ukrayna’da savaşın devam ettiğini ve belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. Bu nedenle durumu yakından gözlemlemeye, nakit akışını korumak ve faaliyetlere devam etmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini vurguladı. Şirket, mevcut kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkardığını, piyasayı ve elektrik kısıtlamalarını dikkate alarak hem Ukrayna hem de ülke dışındaki kapasitelerini verimli şekilde yönettiğini, ithal elektrik alımlarını düzenlediğini, Ukrayna’daki tesislerinde elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntıdan dolayı faaliyetlerin kesintiye uğramaması için önlemler aldığını ve sermaye harcamalarını optimize ettiğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2024 yılında Metinvest’in toplam ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,10 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %3 artışla 1,82 milyon mt seviyelerinde yer aldı.