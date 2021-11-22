Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Ekim döneminde arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:21:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk 10 ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %23,2 artışla 790.000 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %64,2 artışla 48.300 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ekim ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %34,6 düşüşle 63.200 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ekim ayında, şirketin hem boru hem de demir yolu ürün segmentlerindeki faaliyetleri, teslimat modeli ve programı nedeniyle art arda aylarca süren büyümenin ardından yavaşladı.

Bu yıllın Ocak-Ekim döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %28,8 artışla 499.700 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %16,6 artışla 459.100 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %41,7 artışla 453.100 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %31,8 düşüşle 46.600 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk 10 ayında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %12,2 düşüşle 141.500 mt seviyesinde kaydedildi.