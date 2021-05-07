Ukrayna merkezli DMZ’nin nihai çelik üretimi Nisan’da %12,2 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:27:56 (GMT+3) | İstanbul

DCH Group’un bağlı kuruluşu, Ukraynalı kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant’nin (DMZ) yaptığı resmi açıklamada, bu yılın Nisan ayında, aylık %12,2 artışla 24.900 mt nihai çelik ürettiğini duyurdu.

Söz konusu ayda, pik demir ücretimi aylık %0,8 artışla 25.980 mt olurken, ham çelik üretimi aylık %2,8 düşüşle 28.500 mt seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin kok üretimi aylık %3,2 düşüşle ve yıllık %13,5 artışla 40.200 mt oldu.

Şirket ayrıca, yüksek fırın ve oksijen konvertörüne oksijen tedarik etmek için Nisan ayında ikinci oksijen ünitesini hizmete aldığını açıkladı. Açıklamada, ana üretim tesisleri için önceden planlanan bakım çalışmalarının tamamlandığı, 1 No’lu haddehanedeki bakım çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu eklendi.