UK Steel: İngiltere’nin rekabet edebilmesi için 232. Madde önlemlerinden muaf tutulması gerekiyor

Salı, 02 Kasım 2021 14:49:22 (GMT+3) | İstanbul

Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, ABD’nin çelik ticaretine uyguladığı 232. Madde vergileri üzerinde AB ile bir anlaşmaya varmasını yorumladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, anlaşma sayesinde ABD, AB’den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine 232. Madde vergileri uygulamak yerine vergiye tabi kota uygulayacak ve AB ise, ABD’den ithal ürünlere uygulanan ek vergileri askıya alacak.

Stace, “Bu anlaşmanın İngiliz üreticilere kıyasla AB’li üreticilere sağladığı önemli rekabet avantajı, İngiltere ile benzer bir anlaşma gerçekleştirilene kadar ABD pazarından gelen ihracat siparişlerimizi AB’li ihracatçılara kaptırmamıza neden olacak. Benzer bir anlaşma yapılmazsa, ABD pazarında maliyetli İngiltere çıkışlı çelik yerine AB çıkışlı çelik tercih edilecek. Bu da, İngiltere hükümetinin 2018 yılından bu yana talep ettiği gibi 232. Madde önlemlerinden muaf tutulma gereksinimini artırıyor. Vergiler, İngiltere’nin ABD’ye ihracatının yaklaşık %50 azalmasına neden oldu, ihracatımızın uğradığı bu zararı onarmak için anlaşmaya ihtiyaç var,” dedi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ve İngiltere çelik ve alüminyumla ilgili konularda görüşmeler yapıyor.

Öte yandan, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), küresel ticaret aksaklıklarını ve iklim değişikliğini ele alan yeni bir transatlantik ortaklığın başlangıcı olabilecek bu anlaşmadan memnun olduğunu ifade etti.