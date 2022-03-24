Uğur Dalbeler: ABD’nin 232. Madde önlemlerine yönelik gerçekleştirdiği anlaşmalar Türkiye’nin pazar payını daraltıyor

Perşembe, 24 Mart 2022 16:25:42 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere iki ay süren görüşmelerin ardından ABD ile 232. Madde önlemleri üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre İngiltere 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ABD’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatında 54 ürün kategorisinde yıllık toplam 500.000 mt vergiye tabi kotaya sahip olacak. ABD daha önce 232. Madde önlemlerine ilişkin AB ve Japonya ile de anlaşmaya varmıştı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre söz konusu anlaşmalar Türkiye çelik sektörünün ABD pazarındaki rekabet gücünü azalttı. 232. Madde vergilerinin hafifletilmesine ilişkin yorum yapan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye’ye karşı rekabet avantajı elde eden üreticiler arttıkça Türkiye çelik sektörünün pazar payının daraldığını, bu anlaşmaların DTÖ kurallarına aykırı olduğunu ifade etti. Yeni bir düzen oluşturulduğunu ve Türkiye’nin bu düzenin dışında tutulduğunu söyleyen Dalbeler, söz konusu yeni düzenin dünya ticaretinde büyük bir haksızlığa yol açacağını belirtti.