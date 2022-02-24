Çelik Dış Ticaret Derneği: Ukrayna ile Türkiye arasındaki anlaşma bu haliyle kabul edilemez, görüşmeler devam etmeli

Perşembe, 24 Şubat 2022 10:24:31 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 23 Şubat tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında 2022 yılı piyasa değerlendirmesi yapıldı, Ukrayna ile imzalanan serbest ticaret anlaşması, hammadde piyasasındaki son durum ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından 2021 yılında Türkiye çelik sektörünün geçmiş yıllara kıyasla oldukça iyi performans gösterdiğini söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan söz konusu yılda sektörün 40,4 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye enerji kesintisiyle karşılaşmasaydı çelik üretiminin 40,4 milyon mt yerine 44,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşebileceğini ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri, bu yıl Ocak ayında ülkede kaydedilen üretim düşüşünün diğer ülkelerin üretim düşüşü oranlarına kıyasla yüksek olduğunu belirtti. Yayan, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek yeni kapasitelerin özellikle yassı mamulde olmak üzere ithalatı ikame edeceğini söyledi. Öte yandan ABD’nin son dört yıldır uyguladığı koruma önlemlerinin meyvelerini toplamaya başladığını söyleyen Yayan ABD ve AB’nin çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmak ve kendi kapasitelerini oluşturmak istediklerini ifade etti. Buna ek olarak Veysel Yayan Türkiye çelik sektörü oynucularının Ukrayna ile yapılan serbest ticaret anlaşmasından memnun olmadığını belirtti.

Türkiye’nin 2021 yılını 24 milyon mt hurda ithalatıyla kapattığını söyleyen Çelik Dış Ticaret Derneği Temsilcisi Ali Sezen, ülkenin başlıca hurda kaynaklarının ABD, Hollanda, İngiltere, Rusya, Belçika ve Venezuela olduğunu ifade etti. Sezen Venezuela’nın Türkiye için yeni bir hurda kaynağı olduğunu ve 3. veya 4. sıraya yükselebileceğini söyledi. Türkiye’nin sıvı çelik üretiminin bu yıl 50 milyon mt’a ulaşmasının beklendiğini söyleyen Ali Sezen, bu nedenle ülkenin yeni hurda kaynakları arayışında olduğunu ve yeni kaynağın Afrika olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Sezen Afrika ülkelerinde hurdanın gemiyle sevk edilmemesi, konteynerle satış yapılıyor olmasının problem olduğunu, ancak bazı ülkelerde gemiyle sevkiyata yönelik çalışmalar yapılmaya başlandığını ve hurda tedarikçilerinin Afrika’da yatırım yapması gerektiğini belirtti. Çin’in yeni yıl tatilinden dönmesi ve dünyadaki değişiklikler nedeniyle hurda fiyatlarında büyük artış beklenmiyor. Öte yandan Ali Sezen de Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bu haliyle kabul edilemeyeceğini, daha çok görüşme gerektiğini söyledi.

Koklaşabilir taş kömürü segmenti hakkında konuşan Atakaş Steel Genel Müdürü Cem Üstün, karbondan arındırma çalışmaları kapsamında kömür tüketimi azaltılmak istense de, enerji ihtiyacından dolayı kömür talebinin düşmediğini ifade etti. Pandemi nedeniyle madenlerin kapandığını ve fiyatların yükselmesine yol açtığını söyleyen Üstün, Asya’da tüketim arttığı için küresel kömür fiyatlarının düşüş göstermediğini ifade etti. Çin’in Avustralya’dan kömür ithalatını keserek Rusya’ya yönelmesinin Rusya’dan verilen fiyatları artırmasıyla Türkiye’nin fiyatları düşen Avustralya çıkışlı kömür alımı yaptığı belirtildi.

Tata International Limited’in Ticaret Yöneticisi Kutay Ülkü Avrupa’da ithalat tarafında sıkıntılar olduğunu, Türkiye’nin şu anda Avrupa’ya yassı mamul satışı yapmadığını, Türkiye’de yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı görülen üretim duruşunun maliyeti artıracağı endişesiyle fiyatların arttığını söyledi. Kotaların hemen dolmasıyla Avrupa’da limanlarda stokların normal seviyelerin üzerinde yer aldığını ifade eden Ülkü, Avrupa’nın ithalat konusunda iştahlı olmadığını ve önce stoklarını eriteceğini söyledi. Bölgede pandemi döneminde kapatılan yüksek fırınların açılmadığını ve Avrupalı üreticilerin yeşil çelik üretimine doğru yol aldığını söyleyen Kutay Ülkü, kömürden üretilen çeliğe yönelik kotaların daha da sıkılaştırılarak yeşil çelik ithalatının başlayacağını düşündüğünü belirtti.

Avrupa’ya Türkiye’nin ihraç edemediği tonajın Vietnam tarafından karşılandığını söyleyen Bozoklar CEO’su Harun Bozoklar, Vietnam’ın kotaya dahil edileceğini belirtti. Vietnam için ayrı kota açılırsa Türkiye için sıkıntı yaratmayacağını ifade eden Bozoklar, ülke Türkiye’nin de içinde bulunduğu kotaya dahil edilirse Türkiye’nin Vietnam ile rekabet etmesi gerektiğini, fiyatları yükseltemeyeceğini, ancak navlundan dolayı avantajı olduğunu söyledi.