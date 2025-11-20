Uğur Dalbeler’in worldsteel başkanlığı onuruna sektör buluşması

Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk çelik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla, Uğur Dalbeler’in Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Başkanlığı’na seçilmesi dolayısıyla İstanbul’da 19 Kasım 2025 günü özel bir kutlama yemeği düzenledi.

Sektörün duayen ismi Bayram Aslan ve öncü isimleri olan Namık Ekinci, Hasan Çolakoğlu, Işın Çelebi, Ahmet Nur Çebi, Halil Şahin, Faruk Ekinci, Ahmet Yolbulan, Naci Faydasıçok, Mustafa Açıkalın’ın yanı sıra Dr. Veysel Yayan ve sektörün önde gelen sanayicileri, firma temsilcileri, dernek yöneticileri ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı etkinlikte, Dalbeler’in uluslararası çelik endüstrisine yapacağı katkılar ve Türkiye’nin küresel çelik piyasasındaki konumu ele alındı.

Açılış konuşmasında Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Sayın Uğur Dalbeler’in Dünya Çelik Birliği Başkanlığı’na seçilmiş olması, aslında uzun yıllardır verdiği emeğin doğal bir karşılığıdır. Bu artık yalnızca Türkiye için bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp Uğur Bey’in bilgi birikimi ve liderliğiyle bundan sonra bütün dünyaya katkı sağlayacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan Tuncay Sergen, “Uğur Bey'in çalışkan, insanlarla ilişkisi üst düzeyde, mütevazi kişiliği ve çok güvenilir olması, kendisinin kolay başarılamayacak işleri başararak üst düzey pozisyonlara gelmesini sağladı. Yeni görevinin Türk çeliğinin uluslararası arenadaki etkisini daha da artıracağına inanıyoruz” dedi.

Etkinlikte birer konuşma yapan eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, Selim Ergüder, Çelik İhracatçıları Birliği adına Ahmet Erciyas ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği adına Dr. Veysel Yayan da Dalbeler’in sektöre ve iş hayatına gerek yurt içi gerekse uluslararası alanda katkılarının altını çizdiler.

Uğur Dalbeler ise konuşmasında, “Dünya Çelik Birliği Başkanlığı benim açımdan hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok ciddi bir kilometre taşı. Çelik benim için bir hayat tarzına dönüştü, bir yaşam şekli oldu. Benim için bu camianın içinde olmak en büyük şans. 40 yıllık çalışma hayatımı taçlandırdınız, ne kadar teşekkür etsem azdır,” açıklamasında bulundu.

Programın sonunda Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci tarafından Dalbeler’e, yeni görevinin sektöre ilham vermesi temennisiyle başarı dileklerini ve sektörün desteğini ifade eden bir plaket takdim edildi.