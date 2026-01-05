Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Aralık ayında %1,78 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) 2025 yılının Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,75, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,67 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,36 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,78 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %20,96 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %14,86 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,58 ve yıllık %25,78 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %23,01 arttı.