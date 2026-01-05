 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Aralık ayında %1,78 arttı

Pazartesi, 05 Ocak 2026 12:02:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) 2025 yılının Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,75, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,67 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,36 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,78 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %20,96 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %14,86 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,58 ve yıllık %25,78 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %23,01 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları uzun bir aranın ardından yükseldi

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: 2025’te Türkiye’de ithal hurda fiyatları 2021’den beri en düşük seviyelere indi

02 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

Türkiye kütük piyasası yıl sonunda beklendiği gibi durgunlaştı

31 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ADMİB: Kasım ayında Avrupa’dan gelen canlı talep Türk çelik ihracatçılarını destekledi

31 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları cansız talep ve kur dalgalanmaları sonucu çoğunlukla gevşedi

30 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

YEO Teknoloji, Ekinciler Demir Çelik’in İskenderun’daki tesisi için güneş enerjisi santrali kuracak

30 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal sıcak rulo sac teklifleri yükselirken, zayıf piyasaya rağmen yerel teklifler yatay

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Kardemir 2026’nın birinci çeyreği için planlanan satış miktarını açıkladı

29 Ara | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları yıl sonu yaklaşırken yatay

26 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis