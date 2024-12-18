Uğur Dalbeler: Türkiye dünyada en temiz çeliği üreten ülkelerden biri

Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB), 10 Aralık tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği “AB Sınırda Karbon Düzenlenmesi Mekanizması ve Türk Çelik Sektöründe Yeşil Dönüşüm” adlı konferansta konuşan ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, son beş yıldır küresel çelik sektörünün en önemli gündem maddesinin yeşil dönüşüm olduğunu ifade etti.

Türkiye’de hurdaya dayalı üretim toplam üretimin %75’ine karşılık geldiğinden ülkenin küresel çelik sektöründe en temiz çeliği üreten ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Dalbeler, “Emisyon açısından dünya ortalamasının dörtte birindeyiz. O anlamda sektörümüz için olabildiğimiz kadar yeşiliz diyebiliriz,” ifadelerini kullandı. Küresel çelik ticaretinin yaklaşık 400 milyon mt olduğunu, bu ticarette en temiz, en avantajlı görünümde olanın ise Türkiye çelik sektörü olduğunu belirten Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün lehine kullanabileceği bu fırsatın minimum maliyetle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye çelik sektörünün Kapsam 1 (üretimle ilgili) ve 2 emisyonları (enerjiyle ilgili) açısından iyi durumda olduğunu ancak Kapsam 3 (lojistikle ilgili) emisyonu açısından dezavantajlı olduğunu dile getiren Dalbeler, lojistikten kaynaklanan emisyonu azaltmak için şirketlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.