Kardemir emisyonlarını 2037’ye kadar %43 azaltmayı ve 2053’e kadar sıfırlamayı hedefliyor

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunu yayımladı ve 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki ilerlemelerini paylaştı.

Demir yolu, otomotiv, inşaat, makine, madencilik ve savunma sektörlerinin önemli bir tedarikçisi olan Kardemir, 2024 yılında 36.228 mt nihai mamul ihraç ederek 33 milyon $ gelir elde etti.

Karbonsuzlaşma stratejisi ulusal ve AB standartlarıyla uyumlu

Kardemir’in stratejik planının, Türkiye’nin AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumlu Emisyon Ticaret Sistemi kurma süreciyle paralel ilerlediği ifade edildi. Şirket, söz konusu mekanizmalardan kaynaklı olası maliyetleri ve etkileri yatırım planlarına dahil ettiğini dile getirdi.

Stratejik planın öncelikleri arasında operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim, finansal yapının güçlendirilmesi ve tedarik zincirinin dayanıklılığının artırılması olduğu aktarıldı.

Çevre yatırımları ve enerji verimliliği

Kardemir, faaliyetlerinin merkezinde çevresel performansının yer aldığına dikkat çekti. Toz giderme sistemleri, baca gazı filtrasyonu ve atık su arıtma modernizasyonunu kapsayan yaklaşık 50 milyon $’lık çevre yatırım programının üçüncü fazını 2024 yılında tamamladığını belirtti.

Şirket, 2024 yılında toplam çevre harcamalarının 9,36 milyon $ seviyesinde yer aldığını aktardı. Ayrıca 1.018.125 GJ enerji tasarrufu sağlayarak elektrik ihtiyacının %60,5’ini kendi üretimiyle karşıladığını vurguladı.

Uzun vadeli iklim hedefleri

Kardemir, emisyon azaltım hedeflerini şu şekilde sıraladı:

2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonları %19 azaltılacak.

2037 yılına kadar emisyonlar %43 düşürülecek.

2053 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşılacak.

Şirket, 2024 yılında Kapsam 1 emisyonlarının 5,9 milyon tCO₂e ve Kapsam 2 emisyonlarının 240.858 tCO₂e seviyelerinde yer aldığını bildirdi.

Öte yandan Kardemir, Karbonsuzlaşma Çalışma Grubu kurduğunu ve yenilenebilir enerji portföyünü genişletmek amacıyla 200 MW güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi için fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca 2024 yılında 2,68 milyon mt yerel demir cevheri ve 195.000 mt kömür temin ederek yerel kaynak kullanma politikasını sürdürdüğünün altını çizdi.

Son olarak Kardemir, Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır hedeflerine uyumlu olarak şeffaflık, sorumluluk ve sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre etme konusundaki taahhüdünü yineledi.