Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörünün rekabet gücü tehlikede

Salı, 01 Kasım 2022 14:57:46 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik piyasasının durumuna ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, genel piyasa görünümünün tedirgin, hatta olumsuz olduğunu ifade etti. Başta yükselen enflasyon olmak üzere son altı ayda kaydedilen gelişmelerin küresel piyasada ciddi sıkıntılar yarattığını söyleyen Dalbeler, enflasyon karşısında ABD merkez bankasının açıkladığı faiz artışıyla emtia fiyatlarının baskı altında kaldığını ve aşağı yönlü hareket ettiğini belirtti.

Yüksek enflasyonun bir diğer sonucu olan zayıf talebe yönelik ise Dalbeler, Avrupa’daki çelik talebinin durma noktasına geldiğini, küresel çelik talebinin de yavaşlayarak pazarların daralmasına neden olduğunu ifade etti.

Pazarların daralmasıyla rekabetin yoğunlaştığını bildiren ÇİB Başkan Yardımcısı, Asya’daki ülkelere kıyasla daha büyük enerji maliyetine sahip Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün zarar gördüğünü belirtti. Türkiye çelik sektörünün rekabet gücüne zarar veren bir diğer faktör ise Rusya'nın elindeki tek pazar olan Türkiye’ye düşük fiyatlarla ürün satması oldu. Uğur Dalbeler bu durumun önümüzdeki dönemde ABD ve AB’ye yapılan çelik ihracatında sıkıntılar yaratabileceğini ifade etti. Dalbeler’e göre, haksız rekabet Türkiye’de çelik üretiminin azalmasına, hatta tesislerin kapanmasına yol açabilir, bu da üretim ve istihdam açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle pandeminin başında tedarik zincirindeki kırılma sonucu Türkiye çelik sektörünün bir avantaj yakaladığını ifade eden Dalbeler, bugün yaşanan sıkıntılar nedeniyle uzun vadede bu avantajı yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Hükümet desteği konusunda ise Dalbeler, Türkiye’nin rakiplerine kıyasla teşvik almadan faaliyet gösterdiğini, AB’deki şirketler özellikle yeşil çelik üretimi için finansman alırken, Türkiye çelik sektörünün önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı yaşayabileceğini ve buna karşı acilen önlemler alınması gerektiğini ifade etti.