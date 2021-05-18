Uğur Dalbeler: Türk çelik sektörünün ihracat değeri 17 milyar $’a ulaşabilir

Salı, 18 Mayıs 2021 14:11:44 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Türkiye çelik sektörü üretimi ve ihracatının pandemi sürecindeki performansı hakkında yorum yapan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye’nin 2020 yılında çelik üretiminde artış gören beş ülkeden biri olduğunu belirtti. Yerel talebi karşılamak amacıyla önceliğin iç piyasaya kaydığını ifade eden Dalbeler, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın üretimin de artmasıyla %10 artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye çelik sektörünün son yıllardaki vergi davaları ve önlemler nedeniyle ABD ve AB’ye çelik ihracatının azaldığını, ülkenin Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yöneldiğini belirten Uğur Dalbeler, Çin’in yerel pazara odaklanmasıyla Türkiye’nin Uzak Doğu’da kaybettiği pazarları yeniden kazanabileceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Türkiye çelik sektörü, 2021 yılı çelik ihracatında geçtiğimiz yıla kıyasla miktarda %10 artışla 23 milyon mt’a, değerde ise %15 artışla yaklaşık 15 milyar $’a ulaşmayı hedefliyor. Uğur Dalbeler olumlu görünüm nedeniyle ülkenin bu hedefe ulaşabileceğini, hatta değerin 17 milyar $’a çıkabileceğini düşünüyor.