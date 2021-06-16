Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %6,9 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 12:25:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %23,1 ve yıllık %6,3 düşüşle 311.865 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %6,2 ve yıllık %25,1 artışla 47,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %6,9 artışla 1,89 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,7 artışla 229,25 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 895.311 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 479.761 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 895.311 328.510 172,54 137.232 65.607 109,17 ABD 479.761 664.307 -27,78 88.050 67.784 29,90 Kanada 213.102 376.319 -43,37 - - - Rusya 176.869 271.098 -34,76 25.236 199.414 -87,34 Kolombiya 120.374 123.123 -2,23 61.347 - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: