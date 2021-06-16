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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %6,9 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 12:25:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %23,1 ve yıllık %6,3 düşüşle 311.865 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %6,2 ve yıllık %25,1 artışla 47,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %6,9 artışla 1,89 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,7 artışla 229,25 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 895.311 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 479.761 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

895.311

328.510

172,54

137.232

65.607

109,17

ABD

479.761

664.307

-27,78

88.050

67.784

29,90

Kanada

213.102

376.319

-43,37

-

-

-

Rusya

176.869

271.098

-34,76

25.236

199.414

-87,34

Kolombiya

120.374

123.123

-2,23

61.347

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  koklaşabilir taş kömürü  Türkiye  |  benzer haberler »


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