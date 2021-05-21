Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %10 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 12:17:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %20,7 ve yıllık %48,3 düşüşle 405.537 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %26,3 ve yıllık %55,8 düşüşle 45,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 artışla 1,57 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,8 düşüşle 181,34 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 758.079 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 391.711 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 758.079 262.903 188,35 270.380 262.903 2,84 ABD 391.711 596.522 -34,33 78.540 215.705 -63,59 Kanada 213.102 376.319 -43,37 - 205.459 - Rusya 151.634 71.685 111,53 56.617 37.598 50,59 Kolombiya 59.026 123.123 -52,06 - 62.099 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: