Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %20,7 ve yıllık %48,3 düşüşle 405.537 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %26,3 ve yıllık %55,8 düşüşle 45,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 artışla 1,57 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,8 düşüşle 181,34 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 758.079 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 391.711 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
758.079
|
262.903
|
188,35
|
270.380
|
262.903
|
2,84
|
ABD
|
391.711
|
596.522
|
-34,33
|
78.540
|
215.705
|
-63,59
|
Kanada
|
213.102
|
376.319
|
-43,37
|
-
|
205.459
|
-
|
Rusya
|
151.634
|
71.685
|
111,53
|
56.617
|
37.598
|
50,59
|
Kolombiya
|
59.026
|
123.123
|
-52,06
|
-
|
62.099
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: