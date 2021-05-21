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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %10 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 12:17:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %20,7 ve yıllık %48,3 düşüşle 405.537 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %26,3 ve yıllık %55,8 düşüşle 45,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 artışla 1,57 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,8 düşüşle 181,34 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 758.079 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 391.711 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

758.079

262.903

188,35

270.380

262.903

2,84

ABD

391.711

596.522

-34,33

78.540

215.705

-63,59

Kanada

213.102

376.319

-43,37

-

205.459

-

Rusya

151.634

71.685

111,53

56.617

37.598

50,59

Kolombiya

59.026

123.123

-52,06

-

62.099

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Avrupa  |  benzer haberler »


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