Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %5 azaldı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 12:15:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %7,8 ve yıllık %42,5 düşüşle 407.252 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %7,9 ve yıllık %63,6 düşüşle 43,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5 düşüşle 4,90 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,1 düşüşle 576,72 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,39 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 871.275 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) ABD 2.386.668 1.150.020 107,53 133.337 167.218 -20,26 Kanada 871.275 754.290 15,51 - - - Avustralya 749.098 2.570.301 -70,86 252.227 494.645 -49,01 Rusya 526.449 423.967 24,17 21.688 46.924 -53,78 Kolombiya 293.256 264.078 11,05 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: