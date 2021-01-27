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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %5 azaldı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 12:15:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %7,8 ve yıllık %42,5 düşüşle 407.252 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %7,9 ve yıllık %63,6 düşüşle 43,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5 düşüşle 4,90 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,1 düşüşle 576,72 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,39 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 871.275 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

ABD

2.386.668

1.150.020

107,53

133.337

167.218

-20,26

Kanada

871.275

754.290

15,51

-

-

-

Avustralya

749.098

2.570.301

-70,86

252.227

494.645

-49,01

Rusya

526.449

423.967

24,17

21.688

46.924

-53,78

Kolombiya

293.256

264.078

11,05

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  koklaşabilir taş kömürü  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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