Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %2,2 düştü

Pazartesi, 25 Ekim 2021 12:13:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %11,2 ve yıllık %35,9 düşüşle 351.486 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,3 ve yıllık %21,5 düşüşle 45,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,2 düşüşle 3,6 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6 artışla 473,67 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1.958.895 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.958.895 328.509 496,30 254.768 - - ABD 733.889 2.017.311 -63,62 78.115 365.868 -78,65 Kanada 470.298 542.509 -13,31 - 166.189 - Rusya 256.360 421.919 -39,24 18.602 16.426 13,25 Kolombiya 179.447 293.256 -38,81 - - -38,81

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: