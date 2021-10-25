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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %2,2 düştü

Pazartesi, 25 Ekim 2021 12:13:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %11,2 ve yıllık %35,9 düşüşle 351.486 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,3 ve yıllık %21,5 düşüşle 45,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,2 düşüşle 3,6 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6 artışla 473,67 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1.958.895 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.958.895

328.509

496,30

254.768

-

-

ABD

733.889

2.017.311

-63,62

78.115

365.868

-78,65

Kanada

470.298

542.509

-13,31

-

166.189

-

Rusya

256.360

421.919

-39,24

18.602

16.426

13,25

Kolombiya

179.447

293.256

-38,81

-

-

-38,81

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  hammaddeler  çelik üretimi  Türkiye  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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