Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %2,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %11,2 ve yıllık %35,9 düşüşle 351.486 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,3 ve yıllık %21,5 düşüşle 45,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,2 düşüşle 3,6 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6 artışla 473,67 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1.958.895 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 733.889 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
1.958.895
|
328.509
|
496,30
|
254.768
|
-
|
-
|
ABD
|
733.889
|
2.017.311
|
-63,62
|
78.115
|
365.868
|
-78,65
|
Kanada
|
470.298
|
542.509
|
-13,31
|
-
|
166.189
|
-
|
Rusya
|
256.360
|
421.919
|
-39,24
|
18.602
|
16.426
|
13,25
|
Kolombiya
|
179.447
|
293.256
|
-38,81
|
-
|
-
|
-38,81
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: