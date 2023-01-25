Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,03 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %47,2 artış ve yıllık %9 düşüşle 162.439 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %33,9 artış ve yıllık %22,2 düşüşle 156,65 milyon $ oldu.
Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,03 düşerek 1,69 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 231.433 mt ile yıllık %12,4 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 182.976 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 179.201 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
231.433
|
264.076
|
-12,36
|
10.721
|
20.786
|
-48,42
|
ABD
|
182.976
|
49.823
|
+267,25
|
20.060
|
8.078
|
+148,33
|
İngiltere
|
179.201
|
217.338
|
-17,55
|
27.538
|
28.526
|
-3,46
|
Irak
|
124.438
|
150.732
|
-17,44
|
14.635
|
13.347
|
+9,65
|
İsrail
|
117.649
|
110.772
|
+6,21
|
6.844
|
11.823
|
-42,11
|
Mısır
|
96.592
|
22.190
|
+335,3
|
3.888
|
7.164
|
-45,73
|
Belçika
|
72.683
|
139.821
|
-48,02
|
6.421
|
16.275
|
-60,55
|
Kanada
|
54.305
|
52.214
|
+4
|
2.976
|
2.751
|
+8,18
|
Meksika
|
48.805
|
12.344
|
+295,37
|
1.632
|
943
|
+73,06
|
İtalya
|
39.863
|
63.535
|
-37,26
|
2.206
|
5.780
|
-61,83
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: