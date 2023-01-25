﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,03 düştü

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:48:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %47,2 artış ve yıllık %9 düşüşle 162.439 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %33,9 artış ve yıllık %22,2 düşüşle 156,65 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,03 düşerek 1,69 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 231.433 mt ile yıllık %12,4 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 182.976 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 179.201 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

231.433

264.076

-12,36

10.721

20.786

-48,42

ABD

182.976

49.823

+267,25

20.060

8.078

+148,33

İngiltere

179.201

217.338

-17,55

27.538

28.526

-3,46

Irak

124.438

150.732

-17,44

14.635

13.347

+9,65

İsrail

117.649

110.772

+6,21

6.844

11.823

-42,11

Mısır

96.592

22.190

+335,3

3.888

7.164

-45,73

Belçika

72.683

139.821

-48,02

6.421

16.275

-60,55

Kanada

54.305

52.214

+4

2.976

2.751

+8,18

Meksika

48.805

12.344

+295,37

1.632

943

+73,06

İtalya

39.863

63.535

-37,26

2.206

5.780

-61,83

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tenaris Brezilya açıklarında kullanılmak üzere korozyona dayanıklı boru tedarik edecek

25 Oca | Çelik Haberler

Hefestos Capital Romanya merkezli TMK Artrom’u satın aldı

24 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında %10,7 azaldı

24 Oca | Çelik Haberler

Vallourec Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz projesine hat borusu tedarik edecek

23 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %3,8 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları artarken, talep iyileşmedi

20 Oca | Boru

ABD’de yerel kutu profil fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor

20 Oca | Boru

ABD’de yerel standart boru fiyatları sabit

20 Oca | Boru

ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %10,8 düştü

20 Oca | Çelik Haberler