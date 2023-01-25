Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,03 düştü

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:48:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %47,2 artış ve yıllık %9 düşüşle 162.439 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %33,9 artış ve yıllık %22,2 düşüşle 156,65 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,03 düşerek 1,69 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 231.433 mt ile yıllık %12,4 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 182.976 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 179.201 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 231.433 264.076 -12,36 10.721 20.786 -48,42 ABD 182.976 49.823 +267,25 20.060 8.078 +148,33 İngiltere 179.201 217.338 -17,55 27.538 28.526 -3,46 Irak 124.438 150.732 -17,44 14.635 13.347 +9,65 İsrail 117.649 110.772 +6,21 6.844 11.823 -42,11 Mısır 96.592 22.190 +335,3 3.888 7.164 -45,73 Belçika 72.683 139.821 -48,02 6.421 16.275 -60,55 Kanada 54.305 52.214 +4 2.976 2.751 +8,18 Meksika 48.805 12.344 +295,37 1.632 943 +73,06 İtalya 39.863 63.535 -37,26 2.206 5.780 -61,83

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: