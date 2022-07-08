Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %50,8 artış ve yıllık %9 düşüşle 135.098 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %42,6 ve yıllık bazda %8,8 artışla 146,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %0,6 düşerek 620.673 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %31,8 artarak 667,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 99.824 mt ile yıllık %20,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 92.044 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 55.458 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
99.824
|
83.077
|
20,16
|
17.464
|
16.000
|
9,15
|
İngiltere
|
92.044
|
92.214
|
-0,18
|
31.769
|
26.189
|
21,31
|
Irak
|
55.458
|
88.880
|
-37,6
|
10.788
|
9.111
|
18,41
|
ABD
|
54.098
|
10.182
|
431,31
|
8.093
|
3.283
|
146,51
|
İsrail
|
42.525
|
27.647
|
53,81
|
6.067
|
3.932
|
54,3
|
Belçika
|
32.001
|
65.605
|
-51,22
|
8.478
|
23.403
|
-63,77
|
Avustralya
|
21.592
|
5.970
|
261,68
|
3.294
|
1.630
|
102,09
|
Kanada
|
21.438
|
17.509
|
22,44
|
955
|
5.121
|
-81,35
|
Almanya
|
16.163
|
26.373
|
-38,71
|
2.705
|
6.029
|
-55,13
|
Gürcistan
|
14.452
|
19.895
|
-27,36
|
2.665
|
3.931
|
-32,21
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: