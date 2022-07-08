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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

Cuma, 08 Temmuz 2022 11:43:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %50,8 artış ve yıllık %9 düşüşle 135.098 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %42,6 ve yıllık bazda %8,8 artışla 146,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %0,6 düşerek 620.673 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %31,8 artarak 667,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 99.824 mt ile yıllık %20,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 92.044 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 55.458 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

99.824

83.077

20,16

17.464

16.000

9,15

İngiltere

92.044

92.214

-0,18

31.769

26.189

21,31

Irak

55.458

88.880

-37,6

10.788

9.111

18,41

ABD

54.098

10.182

431,31

8.093

3.283

146,51

İsrail

42.525

27.647

53,81

6.067

3.932

54,3

Belçika

32.001

65.605

-51,22

8.478

23.403

-63,77

Avustralya

21.592

5.970

261,68

3.294

1.630

102,09

Kanada

21.438

17.509

22,44

955

5.121

-81,35

Almanya

16.163

26.373

-38,71

2.705

6.029

-55,13

Gürcistan

14.452

19.895

-27,36

2.665

3.931

-32,21

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Profil Boru Borular Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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