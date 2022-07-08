Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

Cuma, 08 Temmuz 2022 11:43:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %50,8 artış ve yıllık %9 düşüşle 135.098 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %42,6 ve yıllık bazda %8,8 artışla 146,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %0,6 düşerek 620.673 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %31,8 artarak 667,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 99.824 mt ile yıllık %20,2 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 92.044 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 55.458 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 99.824 83.077 20,16 17.464 16.000 9,15 İngiltere 92.044 92.214 -0,18 31.769 26.189 21,31 Irak 55.458 88.880 -37,6 10.788 9.111 18,41 ABD 54.098 10.182 431,31 8.093 3.283 146,51 İsrail 42.525 27.647 53,81 6.067 3.932 54,3 Belçika 32.001 65.605 -51,22 8.478 23.403 -63,77 Avustralya 21.592 5.970 261,68 3.294 1.630 102,09 Kanada 21.438 17.509 22,44 955 5.121 -81,35 Almanya 16.163 26.373 -38,71 2.705 6.029 -55,13 Gürcistan 14.452 19.895 -27,36 2.665 3.931 -32,21

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: