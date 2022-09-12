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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,4 arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 14:02:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %42,8 düşüş ve yıllık %35,1 artışla 122.405 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %40,1 düşüş ve yıllık bazda %49,4 artışla 151,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %9,4 artarak 1,1 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %41,3 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 162.919 mt ile yıllık %5,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 116.628 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 106.295 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

162.919

154.798

5,25

1.574

11.473

-86,28

ABD

116.628

27.724

320,68

35.180

5.059

595,39

İngiltere

106.295

125.504

-15,31

5.072

6.160

-17,66

Mısır

89.538

8.761

922,01

1.892

2.997

-36,87

İsrail

77.128

61.500

25,41

11.609

3.037

282,25

Irak

70.788

99.933

-29,16

7.457

4.963

50,25

Belçika

41.663

83.820

-50,29

256

5.580

-95,41

Kanada

33.961

30.577

11,07

8.160

8.520

-4,23

Meksika

31.761

7.520

322,35

5.008

445

1025,39

İtalya

30.195

37.309

-19,07

1.445

3.592

-59,77

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Profil Boru Borular Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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