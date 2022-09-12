Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,4 arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 14:02:13 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %42,8 düşüş ve yıllık %35,1 artışla 122.405 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %40,1 düşüş ve yıllık bazda %49,4 artışla 151,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %9,4 artarak 1,1 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %41,3 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 162.919 mt ile yıllık %5,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 116.628 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 106.295 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 162.919 154.798 5,25 1.574 11.473 -86,28 ABD 116.628 27.724 320,68 35.180 5.059 595,39 İngiltere 106.295 125.504 -15,31 5.072 6.160 -17,66 Mısır 89.538 8.761 922,01 1.892 2.997 -36,87 İsrail 77.128 61.500 25,41 11.609 3.037 282,25 Irak 70.788 99.933 -29,16 7.457 4.963 50,25 Belçika 41.663 83.820 -50,29 256 5.580 -95,41 Kanada 33.961 30.577 11,07 8.160 8.520 -4,23 Meksika 31.761 7.520 322,35 5.008 445 1025,39 İtalya 30.195 37.309 -19,07 1.445 3.592 -59,77

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: