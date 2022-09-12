Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %42,8 düşüş ve yıllık %35,1 artışla 122.405 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %40,1 düşüş ve yıllık bazda %49,4 artışla 151,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %9,4 artarak 1,1 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %41,3 artarak 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 162.919 mt ile yıllık %5,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 116.628 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 106.295 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
162.919
|
154.798
|
5,25
|
1.574
|
11.473
|
-86,28
|
ABD
|
116.628
|
27.724
|
320,68
|
35.180
|
5.059
|
595,39
|
İngiltere
|
106.295
|
125.504
|
-15,31
|
5.072
|
6.160
|
-17,66
|
Mısır
|
89.538
|
8.761
|
922,01
|
1.892
|
2.997
|
-36,87
|
İsrail
|
77.128
|
61.500
|
25,41
|
11.609
|
3.037
|
282,25
|
Irak
|
70.788
|
99.933
|
-29,16
|
7.457
|
4.963
|
50,25
|
Belçika
|
41.663
|
83.820
|
-50,29
|
256
|
5.580
|
-95,41
|
Kanada
|
33.961
|
30.577
|
11,07
|
8.160
|
8.520
|
-4,23
|
Meksika
|
31.761
|
7.520
|
322,35
|
5.008
|
445
|
1025,39
|
İtalya
|
30.195
|
37.309
|
-19,07
|
1.445
|
3.592
|
-59,77
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: