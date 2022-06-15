Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 11:37:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %46,2 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 89.893 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %40,3 düşüş ve yıllık bazda %25,5 artışla 103,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,1 artarak 485.877 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %40,3 artarak 522,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.357 mt ile yıllık %22,8 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 60.268 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 46.194 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 82.357 67.077 22,78 947 1.069 -11,41 İngiltere 60.268 66.025 -8,72 7.453 10.818 -31,11 ABD 46.194 6.899 569,58 10.954 3.208 241,46 Irak 44.670 79.768 -44 8.741 12.748 -31,43 İsrail 36.512 23.716 53,96 9.385 7.742 21,22 Belçika 23.521 42.202 -44,27 2.802 4.390 -36,17 Kanada 20.492 12.388 65,42 7.789 6.455 20,67 Avustralya 18.297 4.339 321,69 6.054 851 611,4 Almanya 13.458 20.344 -33,85 5.622 6.328 -11,16 Gürcistan 11.786 15.964 -26,17 2.870 4.654 -38,33

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: