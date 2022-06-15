Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %46,2 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 89.893 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %40,3 düşüş ve yıllık bazda %25,5 artışla 103,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,1 artarak 485.877 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %40,3 artarak 522,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.357 mt ile yıllık %22,8 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 60.268 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 46.194 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
82.357
|
67.077
|
22,78
|
947
|
1.069
|
-11,41
|
İngiltere
|
60.268
|
66.025
|
-8,72
|
7.453
|
10.818
|
-31,11
|
ABD
|
46.194
|
6.899
|
569,58
|
10.954
|
3.208
|
241,46
|
Irak
|
44.670
|
79.768
|
-44
|
8.741
|
12.748
|
-31,43
|
İsrail
|
36.512
|
23.716
|
53,96
|
9.385
|
7.742
|
21,22
|
Belçika
|
23.521
|
42.202
|
-44,27
|
2.802
|
4.390
|
-36,17
|
Kanada
|
20.492
|
12.388
|
65,42
|
7.789
|
6.455
|
20,67
|
Avustralya
|
18.297
|
4.339
|
321,69
|
6.054
|
851
|
611,4
|
Almanya
|
13.458
|
20.344
|
-33,85
|
5.622
|
6.328
|
-11,16
|
Gürcistan
|
11.786
|
15.964
|
-26,17
|
2.870
|
4.654
|
-38,33
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: