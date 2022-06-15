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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 11:37:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %46,2 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 89.893 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mart ayına kıyasla %40,3 düşüş ve yıllık bazda %25,5 artışla 103,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %2,1 artarak 485.877 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %40,3 artarak 522,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 82.357 mt ile yıllık %22,8 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 60.268 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 46.194 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

82.357

67.077

22,78

947

1.069

-11,41

İngiltere

60.268

66.025

-8,72

7.453

10.818

-31,11

ABD

46.194

6.899

569,58

10.954

3.208

241,46

Irak

44.670

79.768

-44

8.741

12.748

-31,43

İsrail

36.512

23.716

53,96

9.385

7.742

21,22

Belçika

23.521

42.202

-44,27

2.802

4.390

-36,17

Kanada

20.492

12.388

65,42

7.789

6.455

20,67

Avustralya

18.297

4.339

321,69

6.054

851

611,4

Almanya

13.458

20.344

-33,85

5.622

6.328

-11,16

Gürcistan

11.786

15.964

-26,17

2.870

4.654

-38,33

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Profil Boru Borular Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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