Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %8,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %45,8 ve yıllık %3 artışla 177.013 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %38,3 ve yıllık bazda %8,7 artışla 206,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,4 artarak 1,27 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %35,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 172.553 mt ile yıllık %0,8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 148.617 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 135.207 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
172.553
|
173.974
|
-0,82
|
9.635
|
19.176
|
-49,75
|
İngiltere
|
148.617
|
159.531
|
-6,84
|
42.383
|
34.027
|
24,56
|
ABD
|
135.207
|
32.643
|
314,2
|
19.451
|
4.919
|
295,43
|
Mısır
|
90.783
|
9.320
|
874,07
|
1.245
|
560
|
122,32
|
İsrail
|
84.379
|
71.271
|
18,39
|
7.430
|
9.772
|
-23,97
|
Irak
|
79.713
|
106.910
|
-25,44
|
8.926
|
6.977
|
27,93
|
Belçika
|
53.348
|
100.581
|
-46,96
|
11.684
|
16.762
|
-30,29
|
Meksika
|
39.936
|
8.752
|
356,31
|
7.787
|
1.232
|
532,06
|
Kanada
|
38.206
|
32.635
|
17,07
|
4.268
|
2.058
|
107,39
|
İtalya
|
31.512
|
43.622
|
-27,76
|
1.319
|
6.313
|
-79,11
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: