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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %8,4 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 13:36:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %45,8 ve yıllık %3 artışla 177.013 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %38,3 ve yıllık bazda %8,7 artışla 206,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,4 artarak 1,27 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %35,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 172.553 mt ile yıllık %0,8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 148.617 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 135.207 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

172.553

173.974

-0,82

9.635

19.176

-49,75

İngiltere

148.617

159.531

-6,84

42.383

34.027

24,56

ABD

135.207

32.643

314,2

19.451

4.919

295,43

Mısır

90.783

9.320

874,07

1.245

560

122,32

İsrail

84.379

71.271

18,39

7.430

9.772

-23,97

Irak

79.713

106.910

-25,44

8.926

6.977

27,93

Belçika

53.348

100.581

-46,96

11.684

16.762

-30,29

Meksika

39.936

8.752

356,31

7.787

1.232

532,06

Kanada

38.206

32.635

17,07

4.268

2.058

107,39

İtalya

31.512

43.622

-27,76

1.319

6.313

-79,11

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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