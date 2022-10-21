Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %8,4 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 13:36:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %45,8 ve yıllık %3 artışla 177.013 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %38,3 ve yıllık bazda %8,7 artışla 206,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,4 artarak 1,27 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %35,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 172.553 mt ile yıllık %0,8 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 148.617 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 135.207 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 172.553 173.974 -0,82 9.635 19.176 -49,75 İngiltere 148.617 159.531 -6,84 42.383 34.027 24,56 ABD 135.207 32.643 314,2 19.451 4.919 295,43 Mısır 90.783 9.320 874,07 1.245 560 122,32 İsrail 84.379 71.271 18,39 7.430 9.772 -23,97 Irak 79.713 106.910 -25,44 8.926 6.977 27,93 Belçika 53.348 100.581 -46,96 11.684 16.762 -30,29 Meksika 39.936 8.752 356,31 7.787 1.232 532,06 Kanada 38.206 32.635 17,07 4.268 2.058 107,39 İtalya 31.512 43.622 -27,76 1.319 6.313 -79,11

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: