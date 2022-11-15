Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

Salı, 15 Kasım 2022 11:28:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %11,9 artış ve yıllık %12,8 düşüşle 187.895 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %0,6 ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 195,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %4,5 artarak 1,45 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 1,63 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 217.651 mt ile yıllık %5,9 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 151.173 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 149.025 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Romanya 217.651 231.348 -5,92 45.195 57.374 -21,23 İngiltere 151.173 181.324 -16,63 9.154 21.793 -58 ABD 149.025 40.202 270,69 14.942 7.559 97,67 İsrail 100.965 83.197 21,36 16.758 11.926 40,52 Irak 95.998 118.713 -19,13 16.285 11.804 37,96 Mısır 95.728 9.890 867,93 4.944 570 767,37 Belçika 61.782 118.053 -47,67 9.338 17.472 -46,55 Meksika 45.858 9.889 363,73 5.922 1.137 420,84 Kanada 44.341 42.727 3,78 6.137 10.091 -39,18 İtalya 36.013 50.068 -28,07 4.498 6.446 -30,22

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: