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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

Salı, 15 Kasım 2022 11:28:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %11,9 artış ve yıllık %12,8 düşüşle 187.895 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %0,6 ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 195,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %4,5 artarak 1,45 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 1,63 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 217.651 mt ile yıllık %5,9 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 151.173 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 149.025 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Romanya

217.651

231.348

-5,92

45.195

57.374

-21,23

İngiltere

151.173

181.324

-16,63

9.154

21.793

-58

ABD

149.025

40.202

270,69

14.942

7.559

97,67

İsrail

100.965

83.197

21,36

16.758

11.926

40,52

Irak

95.998

118.713

-19,13

16.285

11.804

37,96

Mısır

95.728

9.890

867,93

4.944

570

767,37

Belçika

61.782

118.053

-47,67

9.338

17.472

-46,55

Meksika

45.858

9.889

363,73

5.922

1.137

420,84

Kanada

44.341

42.727

3,78

6.137

10.091

-39,18

İtalya

36.013

50.068

-28,07

4.498

6.446

-30,22

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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