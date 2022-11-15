Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı aylık %11,9 artış ve yıllık %12,8 düşüşle 187.895 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %0,6 ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 195,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %4,5 artarak 1,45 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 1,63 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 217.651 mt ile yıllık %5,9 düşüş kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 151.173 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 149.025 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
217.651
|
231.348
|
-5,92
|
45.195
|
57.374
|
-21,23
|
İngiltere
|
151.173
|
181.324
|
-16,63
|
9.154
|
21.793
|
-58
|
ABD
|
149.025
|
40.202
|
270,69
|
14.942
|
7.559
|
97,67
|
İsrail
|
100.965
|
83.197
|
21,36
|
16.758
|
11.926
|
40,52
|
Irak
|
95.998
|
118.713
|
-19,13
|
16.285
|
11.804
|
37,96
|
Mısır
|
95.728
|
9.890
|
867,93
|
4.944
|
570
|
767,37
|
Belçika
|
61.782
|
118.053
|
-47,67
|
9.338
|
17.472
|
-46,55
|
Meksika
|
45.858
|
9.889
|
363,73
|
5.922
|
1.137
|
420,84
|
Kanada
|
44.341
|
42.727
|
3,78
|
6.137
|
10.091
|
-39,18
|
İtalya
|
36.013
|
50.068
|
-28,07
|
4.498
|
6.446
|
-30,22
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: